Erzurum'da 100 Aranan Şüpheli Yakalandı
Erzurum'da polis ekipleri, 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheliyi 16-25 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Arananlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan aranmakta olan kişiler bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-25 Kasım'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ifadeye yönelik aranan 36, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 54, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 20 yıl üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 1 kişi olmak üzere toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.
