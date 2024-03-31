Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Oyunu Kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'na gelen Sekmen, 1192 numaralı sandıkta oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediyesi başkan adayı olan Sekmen, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların bir tercihte bulunacağını belirten Sekmen, "Vatandaşlarımızın bir tercihi olacak ve kendilerini yerelde yönetecek büyükşehir, ilçe belediyesi ve meclis üyelerini seçecek." dedi.

"Allah ülkemizi birlik, beraberlikten ayırmasın"

Sekmen, seçilmesi halinde vatandaşların sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"10 yıldır yaptığımız hizmetler halkımız tarafından teveccüh gösterilmesi, teşkilatlarımız ve genel merkezimizin Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildim. İnşallah vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözüme kavuşturmak bize nasip olur. Allah ülkemizi birlik, beraberlikten ayırmasın. İpi göğüsleyen inşallah halkımızın talepleri doğrultusunda devletin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek gen güzel hizmetleri vermelerini temenni ediyorum."