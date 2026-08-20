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Çirişli Tüneli'nde yüzde 60 kazı ilerlemesi

Çirişli Tüneli'nde yüzde 60 kazı ilerlemesi
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Erzurum-Bingöl arasındaki Çirişli Tüneli'nde kazı çalışmaları yüzde 60, beton çalışmaları yüzde 49 seviyesine ulaştı. 2028 sonunda tamamlanması planlanan tünel, yol 1,5 km kısaltacak ve kış ulaşım sorunlarını çözecek.

Erzurum'u Bingöl'e bağlayacak ve iki kent arasındaki yolculuk süresini kısaltacak Çirişli Tüneli'nin yapımı sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Çirişli Tüneli'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, tüneldeki kazı ve destek çalışmalarında yüzde 60, nihai beton çalışmalarında ise yüzde 49 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Baruş, 2 yıldır duraksayan çalışmaların haziranda hızlandırıldığını belirterek, çalışmaların 2028 sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Tünelin tamamlanmasıyla mevcut yolun 1,5 kilometre kısalacağını ifade eden Baruş, kışın yaşanan buzlanma ve virajlardan kaynaklanan ulaşım sorunlarının giderileceğine dikkati çekti.

Çirişli Tüneli'nin, Rize'den başlayıp Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır'a uzanan 526 kilometrelik kuzey-güney ulaşım aksının önemli bir parçası olduğunu anlatan Baruş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge ulaşımında önemli iyileşmeler sağlanacağını aktardı.

Kaynak: AA
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