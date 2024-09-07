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Erzurum-Bayburt kara yolunda Kop Tüneli'nde göçük: 1 ölü, 3 yaralı

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Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Göçük sırasında yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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