Erzurum Aziziye'deki yangında 3 kişi dumandan etkilendi, sakinler tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum Aziziye'de 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın söndürüldü; sakinler tahliye edildi, etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Selçuklu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince apartman sakinleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA