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Erzurum Aziziye'de çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı

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Erzurum Aziziye'de çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun sağından geçmeye çalışan kadın aracın altında kaldı ve yaşamını yitirdi. Kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

E.Ö. yönetimindeki 25 AEN 285 plakalı, belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki konteynerden çöpleri aldıktan sonra hareket etti.

Bu sırada kamyonun sağından geçmek isteyen Filiz Kaya (46) aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Kaya'nın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Ölen kadının yakınları kaza yerinde fenalık geçirdi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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