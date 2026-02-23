Haberler

Erzurum'daki zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Erzurum-Aşkale kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
