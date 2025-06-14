Erzurum-Artvin Karayolu'nda Heyelan: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Erzurum-Artvin Karayolu ulaşımı tek şeritten sağlanıyor. Yoğun yağışların ardından yola kayaların düşmesiyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ancak can kaybı olmadı.

Erzurum-Artvin Karayolu'nda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksukapı mevkiinde, Erzurum-Artvin Karayolu ile Oltu yol ayrımında heyelan meydana geldi.

Yoğun dolu ve sağanak yağışın ardından gerçekleşen heyelanda yol, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen trafik ve karayolları ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağlamaya başladı. Heyelan sırasında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Özellikle hafta sonu olması nedeniyle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede, heyelanın araç geçişinin az olduğu bir anda yaşanması olası bir faciayı önledi. Ekipler bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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