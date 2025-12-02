Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

ERZURUM, Ardahan ve Kars'ta dün gece kar yağışı etkili oldu. Erzurum Palandöken'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Daha önce 13 Ekim ve 15 Kasım'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası güneşli günler yaşanan Erzurum'a dün gece kar yağdı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yağış sebebiyle Palandöken'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle gece çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı bulutlu, Erzurum ve Ardahan'da aralıklı karla karışık yağmur yağacağını bildirdi.

Dün gece mevsimin ilk kar yağışının olduğu Ardahan'da kent merkezi tamamen beyaza büründü. Sabah saatlerinde okula giden çocuklar, bahçede kar topu oynadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de kısa sürede etkisini hissettirdi.

KARS'TA 2 GÜNDÜR KAR YAĞIYOR

Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde etkisini artırdı. Şehir merkezi tamamen beyaza bürünürken, sürücüler ve yayalar ulaşımda zor anlar yaşadı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle önce yağmur, ardından kar başlayan kentte, sabah saatlerinde de yoğun kar etkili oldu. Vatandaşlar güne araçlarının üzerindeki karı temizleyerek başlarken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karı küremek zorunda kaldı.

Soğuk hava nedeniyle bazı sürücüler araçlarının camlarının üzerini battaniye ve kilimlerle örterek buzlanmaya karşı önlem aldı. Kentte yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler ve sokak hayvanları için bölge halkı kaldırım kenarlarına yiyecek bıraktı.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtilerek, vatandaşlar da buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı sebebiyle bölgedeki illerde de hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Yapılan ölçümlere göre bazı kent merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle ölçüldü:

"Ardahan merkez -1,7, Damal -6,7, Göle -2,7, Hanak -6,3, Posof -1,3

Ağrı merkez 0, Diyadin -3, Doğubayazıt -1,6, Taşlıçay -3,2, Tutak -1,6

Erzurum -1,2, Aziziye -1,1, Karayazı -2,7, Tekman -2,1, Çat -1,3, Şenkaya -0,4

Kars merkez -2,4, Akyaka -1,8, Sarıkamış -1,8, Selim -2,5"

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT - Deniz BAŞLI - Volkan KARABAĞ / ERZURUM,