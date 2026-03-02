Haberler

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kötü hava şartları nedeniyle toplamda 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kırsaldaki 52 mahallede yollar kapalı, ekipler açma çalışmaları için seferber oldu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 17, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
