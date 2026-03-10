Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Erzurum'da soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, bazı şadırvanlar buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinde buzlanma oluştu. Nehrin kale bölgesinde güneşin etkisiyle buharlaşma görüldü.

Ağaçların kırağı tuttuğu kentteki Ardahan Köprüsü'nde buz sarkıtları oluştu.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bazı sulak alanlar dondu.

Kars-Göle kara yolundaki köylerde son etkili olan yağışla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğuklar etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Araçların ve evlerin camları buz tuttu, küçük göletler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Tayfun Kılıç, gecelerin aşırı soğuk olduğunu belirterek, "Hava geceleri eksi 15-16'yı buluyor ama gündüzleri iyi gidiyor. Sabahları buz olduğu için camları kazımak zorunda kalıyoruz. Kış şartları zor geçiyor." dedi.