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Erzurum'a Ekim Ayında İlk Kar Düştü

Erzurum'a Ekim Ayında İlk Kar Düştü
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Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında, akşam saatlerinde yağan sağanağın ardından düştü. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, parklar, bahçeler ve araçlar karla kaplandı.

Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

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