Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Ailelerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Aydoğdu, birlikte destek vererek bu zorlu süreci aşacaklarını ifade etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.
Ailelerle bir süre görüşerek alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Beraber, birlikte birbirimize gönülden destek vererek bugünleri aşacağız." ifadelerini kullandı.