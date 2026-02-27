Haberler

Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkileyerek araçların kaplanmasına ve vatandaşların zor durumda kalmasına neden oldu. Kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, ilçe sakinleri karları temizlemekte güçlük çekiyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İki gündür etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Kar kalınlığı 1 metreyi bulduğu Üzümlü'de araçlar karla kaplanarak yerinden çıkartılamadı.

Bazı ilçe sakinleri, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Muhammed Bahar, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Evlerin yolunu açmakta güçlük çekiyoruz. Hatta ahırların bacaları, çatıları çökmesin diye akşam çatıları kürüdük. Araçlarımızın da önünü açmaya çalışıyoruz işimize gitmek için." dedi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Yakup Bakar
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı

Yeni bakan memleketinde böyle karşılandı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı