Erzincan-Sivas kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Gemecik köyü yakınlarında meydana gelen çığ düşmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

ERZİNCAN- Sivas kara yolu, Refahiye ilçesi Gemecik köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas kara yoluna, Refahiye ilçesi Gemecik köyü mevkisine çığ düştü. Akşam saatlerinde yaşana çığ sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

