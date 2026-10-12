Erzincan Kemaliye'de sepetli motosikletiyle uçuruma devrilen kişi hayatını kaybetti

Erzincan Kemaliye'de sepetli motosikletiyle uçuruma devrilen kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kemaliye'de sepetli motosikletiyle uçuruma devrilen kişi yaşamını yitirdi. Yakınlarının iki gün haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmasında kişinin kullandığı sepetli motosikletin yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildiği belirlendi ve cenazesi defnedildi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sepetli motosikletiyle uçuruma devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyünün eski muhtarı Orhan Özkan Bağcı'dan (64) iki gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, Bağcı'nın kullandığı sepetli motosikletin Kemaliye ilçesine bağlı Buğdaypınar köyünün Çakılı Dere mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildiğini tespit etti.
Ekiplerce yapılan kontrolde Bağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bağcı'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Cihangir köyüne getirilerek defnedildi.