Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.38'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.02 kilometre derinlikteki kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

