Erzincan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerine mayıs ayının altısında kar yağdı. Keşiş Dağının zirvesi karla kaplandı.

Erzincan kent merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'ı çevreleyen 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağı ile Munzur Dağlarının zirveleri kardan beyaza büründü.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

"Kuvvetli yağış uyarısı"

Erzurum ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.