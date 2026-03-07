Haberler

Erzincan-Gümüşhane kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Erzincan-Gümüşhane kara yolunda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksatırken, karayolları ekipleri yolları açık tutmak için mücadele ediyor. Polis ekipleri araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Erzincan- Gümüşhane kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise çalışmalar bitinceye kadar tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendirerek bir süre beklemelerini istiyor.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
