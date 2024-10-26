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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Araç Filolarını Güçlendirdi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Araç Filolarını Güçlendirdi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve trafik hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yeni araçlarını hizmete aldı. Vali Hamza Aydoğdu, güvenliğin sağlanması ve suçla mücadelede modern araçların önemine dikkat çekti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve trafik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, halkın huzur ve güveninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele için araç filosunu güçlendirdi.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki 14 yeni aracın hizmete alınmasına ilişkin düzenlenen törende, Erzincan'ın sözde değil yaşamsal olarak birlik beraberliğin en güzel temsil edildiği illerden birisi olduğunu söyledi.

Askerin ve polisin teknolojiyle donanmış en güzel araçları kullanmalarını isteyen Aydoğdu, "Biz beraber birlikte iyilikleri, güzellikleri çoğaltarak inşallah Erzincan'da hep beraber güzel bir hikaye yazacağız. Herkesin bizim gibi düşünmesine gerek yok. Herkesin bizim gibi bakmasına gerek yok. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve bu coğrafyada beraber yaşamamız gerekiyor. Bunun için biz beraber birlikte devletimizin değerlerini yüceltmeliyiz, onlara sahip çıkmalıyız yeni nesillere de yaşamsal olarak bunu aktarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da emniyetin araç filosuna katılan bu araçlarla Erzincan'da yürütülmekte olan hizmetin daha hızlı ve daha güvenli olacağını vurguladı.

Müdürlüğün envanterinde 302 aracın olduğunu bunlardan 77'nin 0-5 yaş gurubundan olduğunu dile getiren Baybaba, ekibiyle en hızlı şekilde Erzincan'ın güvenliği için çalıştıklarını, yeni araçların vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Tören, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesi ve araçların emniyet personeline teslim edilmesiyle sona erdi.

Törene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, siyasi parti temsilcileri, emniyet müdürlüğü personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

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