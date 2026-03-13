Erzincan depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Erzincan'da 34 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi kabirleri başında dualarla anıldı.

Terzibaba Mezarlığı'ndaki 1992 Erzincan Deprem Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşların mezarlara karanfil bıraktığı programda depremde yaşamını yitirenler anıldı.

Depremde babası Burhan Mumcu'yu kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da anma törenine katıldı.

Mumcu, burada yaptığı konuşmada 13 Mart 1992'deki depremin yine ramazan ayına denk geldiğini hatırlattı.

Acılarının her zaman taze olduğunu dile getiren Mumcu, duygularını şöyle ifade etti:

"Biz de babamızı, atamızı kaybettik. Allah yattığı yerde utandırmasın. Memleketimize bir daha böyle acılar göstermesin. Biz güzel bir memleketiz. Çok çabuk toparlanabiliyoruz. Dostlarımız, komşularımız, akrabalık ilişkilerimiz, küçük şehirlerin özellikleri aynı ama Erzincan'ın gerçekten ayrı bir özelliği daha var. Çok şükür rahmetli babamız güzel isim bıraktı bize. Ondan geri kalan mirası da hem abim hem ben hem de bizden sonra çocuklarımız inşallah devam ettirecekler. O yüzden tüm ölmüşlerimize, özellikle deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz büyük bir deprem daha yaşadı ülkemiz. Yaralarını hızla sardı. Bizim milletimiz böyle bir millet. Allah her türlü afetten korusun."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 653 kişinin hayatını kaybettiği depremin acısının 34 yıl geçse de dinmediğini söyledi.

Karaman ayrıca, 3 yıl önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Anma törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.