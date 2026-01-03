Haberler

Girlevik Şelalesi dondu, 3 metrelik sarkıtlar oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, soğuk hava nedeniyle donarak 3 metrelik sarkıtlar oluşturdu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal güzellik, kış aylarını ayrı bir güzellikte yaşatıyor.

ERZİNCAN'da soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi dondu. Yazın gürül gürül akan şelalede, 3 metrelik sarkıtlar oluştu.

Kentin Çağlayan beldesi Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesi ile oluşan Girlevik Şelalesi, dondu. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki donan şelale, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, " Erzincan'ın doğal güzellikleri yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Bugün bu doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Girlevik Şelalesi'nin buz tuttuğunu duyduk ve buraya gezmeye geldik. Çok güzeldi. Herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ne bekliyoruz" dedi.

'DONMUŞ ŞEKİLDE DOĞA HARİKASI'

Muğla'dan Erzincan'a gelen Mustafa Ebrar Tepe, "Fethiye'den geldim. Erzincanlıyım. 3-4 ayda bir ailemi ziyaret etmeye geliyorum. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı bir güzel memleketimiz. Yazın düğünümüz vardı geldik. Ayrı bir güzelliği vardı. Kışın ayrı bir güzel. Donmuş şekilde doğa harikası. Erzincanlı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Asel ve Erva Koşan kardeşler ise herkesi Girlevik Şelalesi'ni görmeye çağırdı.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatanın başı belada

25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatana büyük şok
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep