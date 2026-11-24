Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'da bir kuruma ait satış mağazasından yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık hırsızlık soruşturmasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı, çalınan paranın 711 bin lirası ele geçirildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen R.K'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, hırsızlık esnasında iş yerinin dışında gözcülük yaptığı öne sürülen R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Paranın bir bölümü toprağa gömülü bulundu

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüphelilerden K.Ş,??????? çaldığı parayı merkeze bağlı Cevizli köyü kırsalında toprağa gömdüğünü itiraf ederek yerini polise bildirdi. Bölgede arama yapan ekipler, toprağa gömülü halde 295 bin lira ele geçirdi.

Olayla ilgili tutuklu bulunan diğer zanlı B.Ş'nin ise savcılığa 416 bin lira teslim ettiği öğrenildi.

Böylece çalınan paranın toplam 711 bin liralık kısmı bulunmuş oldu.

Olay

Kızılay Mahallesi Şehit Fırat Kılıç Sokak'ta bir kuruma ait satış mağazasından 18 Kasım'da günlük ciroların bulunduğu kasadan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira çalınması üzerine çalışma başlatan polis, yüzleri kapalı zanlılardan birinin ayakkabı deseninden yola çıkarak şüpheliler K.Ş. (39) ve B.Ş'yi (49) yakalamıştı.

K.Ş.'nin daha önce söz konusu mağazada çalıştığı belirlenmiş, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA