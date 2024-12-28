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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Hamza Aydoğdu, "4 yaralımız var. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış" ifadelerini kullandı.

Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

"İSTANBUL'DAN CENAZE GETİRİYORMUŞ"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış" diye konuştu.

Öte yandan; kazanın meydana geldiği kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Olay yerinden kareler:

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Uçak seferlerinde havada biraz sis olsa bütün uçuşlar duruyor. Otobüse sıra gelince karda buzda siste ortalığı kan götürse yola çıkmasına izin veriliyor. Uçak ile Otobüs şartlarının aynı olması gerekiyor

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıemre null:

otobüslerin her iki yanına içerden acilabilecek otobüsün ucunda tekerlek olan bir metre olacak şekilde çubuklar yapilmalj aynı küçük çocuk bisikletlerinde çocuklar bisikletten düşmesin diye arka tekerlege takılan 2 küçük tekerlekler gibi birsey yapilmali ki kontrolden çıktığında bu tekerlekler devreye sokulmali ki otobüs dengede kalsın devrilmesin yani otobüslerin yan taraflarından 50 cm falan acilabilecek savrulma anında devrilmesine engel dengeleyici tekerlek olmali

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