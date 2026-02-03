Haberler

Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri tedbir alırken, karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bölgede özellikle tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine zaman zaman izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Haberler.com
500

