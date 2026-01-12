Haberler

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalar yapıyor.

Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan polis ekipleri de Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
