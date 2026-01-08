Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Yollarda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan polis ekipleri de Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.