Haberler

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Ekipler karla mücadele çalışmaları ile yolları açık tutmaya çalışıyor.

Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Yollarda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan polis ekipleri de Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme