Erzincan'da Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi

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Erzincan'da Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi
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Erzincan'ın Munzur Dağları'nda, yaban keçilerinin doğal yaşamı drone ile görüntülendi. Süleyman Mermer tarafından çekilen görüntüler, bölgenin ekosistem zenginliğini gözler önüne seriyor.

Erzincan'da yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da Munzur Dağlarına güzellik katan yaban keçileri drone ile görüntülendi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Görüntü Yönetmeni Süleyman Mermer tarafından kayda alınan yaban keçileri, doğal yaşamın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Mermer'in hem drone hem de kamera ile çektiği görüntüler, Erzincan'ın sahip olduğu ekosistemin ve yaban hayatının zenginliğini tüm Türkiye'ye gösterdi.

Süleyman Mermer'in Kemah'ın sarp kayalıklarında, doğal ortamlarında çektiği yaban keçileri izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Güncel
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