Haberler

Kıbrıs gazisi Zeynal Güngör askeri törenle uğurlandı

Kıbrıs gazisi Zeynal Güngör askeri törenle uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Zeynal Güngör, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından toprağa verilen Güngör için düzenlenen törene vali, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan'da vefat eden Kıbrıs gazisi Zeynal Güngör (73), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Altınbaşak Beldesi Cemevi'ne getirildi.

Güngör'ün naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum

Şimdiye kadarki en sert tehdit! Yaparsa savaş çok büyür
Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı

Anne karnındaki bebeğe inanılmaz bir ameliyat yaptılar
Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Gözaltı sonrası serbest bırakılan G.Saraylı yöneticiden flaş sözler
Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor