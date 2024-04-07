Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 180 kök kenevir, 7 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.