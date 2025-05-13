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Erzincan'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzincan-Gümüşhane Yalnızbağ mevkisinde meydana gelen kazada, 46 yaşındaki Erdal Kartal kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Erdal Kartal'ın (46) kullandığı 24 AE 718 plakalı traktör, Erzincan- Gümüşhane Yalnızbağ mevkisinde yol kenarına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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