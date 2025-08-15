Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı
Erzincan-Sivas kara yolunda gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel