Erzincan'da Takla Atan Polis Ekip Aracında 3 Memur Yaralandı

Erzincan'da takla atan ekip aracındaki 3 polis memuru hafif yaralandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine bağlı ekip aracı, Tercan ilçesi çıkışında yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 polis memuru Tercan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "3 kahraman polisimizin genel durumu iyi. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.