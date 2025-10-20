Haberler

Erzincan'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Erzincan-Sivas kara yolunda yoldan çıkan otomobil takla attı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mevlüt G'nin (53) kullandığı 34 AK 7184 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi girişi yakınlarında yoldan çıkıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet G. (61) ve Efendi G. (49), ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Refahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Efendi G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mevlüt G. ile Ahmet G'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
