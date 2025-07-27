Erzincan'da Takla Atan Araçta 7 Kişi Yaralandı

Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Hüseyin D. (42) idaresindeki 34 TJ 1532 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Y.D. (35), N.D. (15), E.D. (12), E.D. (10), E.D. (7) ve E.D. (3) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.