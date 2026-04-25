Erzincan'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

E.Ü. (41) yönetimindeki 24 EA 103 plakalı SUV tipi araç ile A.T'nin (47) kullandığı 06 EV 4383 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı ile Ali Kemali Caddesi kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.T. (63), C.T. (10), M.Ü. (11) ve R.Ü. (6) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
