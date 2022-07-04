Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler

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Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

AA - Yakup Bakar - Güncel
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Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Esence Dağı eteklerinde K.Ö'ye ait büyükbaş hayvanlardan biri bölgenin sulama suyunun toplandığı havuza düştü.

Hayvanı havuzdan kendi imkanlarıyla çıkaramayan K.Ö, jandarma ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, bölgeye getirdikleri iş makinesi ve halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.

AA / Yakup Bakar - Güncel

Toros Dağları Erzincan İtfaiye Esence Güncel Haberler

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