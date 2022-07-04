Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
AA - Yakup Bakar - Güncel
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Esence Dağı eteklerinde K.Ö'ye ait büyükbaş hayvanlardan biri bölgenin sulama suyunun toplandığı havuza düştü.
Hayvanı havuzdan kendi imkanlarıyla çıkaramayan K.Ö, jandarma ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, bölgeye getirdikleri iş makinesi ve halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.
AA / Yakup Bakar - Güncel