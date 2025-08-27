Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Erzincan'ın Mimarsinan Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki Ahmet Çakmak hayatını kaybederken, 41 yaşındaki Ali D. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ali C. ise polis tarafından yakalandı.

Mimarsinan Mahallesi 1167 Sokak'ta Ali C. ile Ahmet Çakmak (50) ve Ali D. (41) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ali C'nin, yanındaki silahla ateş ettiği Ali D. ile Ahmet Çakmak yaralandı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali C. ise özel harekat destekli polis operasyonuyla saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
