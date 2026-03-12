Haberler

Erzincan'da şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 ile gönderdiği talimat doğrultusunda, belediyenin de destekleriyle kentteki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Ramazan Bayramı öncesi başlatılan çalışmalarda, kabirlerin fiziki durumları yerinde görülerek bakımları için ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandı.

Bu kapsamda, Erzincan Garnizon Şehitliği'nde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
