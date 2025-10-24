Haberler

Erzincan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap hastalığı nedeniyle koruma ve gözetim bölgesi karantinası başlatıldı. Hayvan hareketleri kısıtlanırken, hayvan alım satımı yasaklandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yuvadağı'nda çıkan şap hastalığı nedeniyle bu köy ve mevzuatta belirtilen 3 kilometre yarıçap alanındaki köylerin "koruma bölgesi karantinası", 10 kilometre yarıçap alanındaki köylerin ise "gözetim bölgesi karantinası"na alındığı belirtildi.

Bu bölgelerde hayvan hareketlerine kısıtlama uygulandığı ifade edilen açıklamada, ikinci bir uyarıya kadar da hayvan alım satımının yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.