Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kent merkezine bağlı Saztepe köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arazideki saman balyalarına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında köy sakinlerine ait çok sayıda saman balyası zarar gördü.
Kaynak: AA