Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Tutuklama

Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Tutuklama
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Erzincan'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, silah kaçakçılığına karşı eş zamanlı olarak 7 adrese operasyon düzenledi ve çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.T, D.Y. ve N.K'yi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, 5 şarjör, 2 pompalı tüfek ve 322 kartuş ile farklı marka ve ebatlarda 794 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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