Erzincan'da polis aracının devrilmesi sonucu 2 memur yaralandı

Güncelleme:
Erzincan-Sivas kara yolunda devriye gezen polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı açıklandı.

Erzincan- Sivas kara yolunda devriye görevi yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait polis aracı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Olay yerine gelen meslektaşları ile 112 Acil Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 polis memurunu kurtardı.

Yaralı polisler, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte tedavileri devam eden 2 polis memurunu hastanede ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in de eşlik ettiği ziyarette, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız yaralı polislerin sağlık durumları hakkında Aydoğdu'ya bilgi verdi.

Polis memurlarının genel durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Aydoğdu, "Tedavi süreçleri yakından takip ediliyor. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

