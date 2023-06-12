Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Murat D. (40) yönetimindeki otomobil, Talip Kaban Bulvarı'ndaki kavşakta bisiklet kullanan Ali İ'ye (35) çarptı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da otomobilin çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Murat D. (40) yönetimindeki 34 EIV 979 plakalı otomobil, Talip Kaban Bulvarı'ndaki kavşakta bisiklet kullanan Ali İ'ye (35) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title