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Erzincan'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ahmet Subaşı idaresindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

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