Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İrfan B'nin kullandığı 06 ND 540 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan karayolu Kova köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Vildan B. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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