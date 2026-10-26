Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.V. idaresindeki 34 KCF 534 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden A.U. yönetimindeki 24 AAG 459 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 KCF 534 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.V, ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.