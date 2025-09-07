Haberler

Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı
Erzincan'da S.A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki 46 VF 052 plakalı otomobil, İzzetpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
