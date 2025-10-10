Haberler

Erzincan'da Otobüste 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Erzincan'da Otobüste 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, 6 bin 335 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli M.A, gözaltına alınarak tutuklandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünde takibe alınan şüphelinin valizinde, 6 bin 335 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Erzincan'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde elde edilen istihbarat neticesinde şüpheli M.A, seyahat ettiği yolcu otobüsünde takibe alındı.

Ekipler, il sınırları içerisinde durdurdukları otobüste M.A'ya ait valizde narkotik dedektör köpeği "Asen" ile yaptıkları aramada, 6 bin 335 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid son kararını verdi! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek imza

Arda'nın kariyerini değiştirecek imza
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.