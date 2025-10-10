Erzincan'da Otobüste 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Erzincan'da yolcu otobüsünde takibe alınan şüphelinin valizinde, 6 bin 335 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Erzincan'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde elde edilen istihbarat neticesinde şüpheli M.A, seyahat ettiği yolcu otobüsünde takibe alındı.

Ekipler, il sınırları içerisinde durdurdukları otobüste M.A'ya ait valizde narkotik dedektör köpeği "Asen" ile yaptıkları aramada, 6 bin 335 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.