Haberler

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle, 27 Şubat Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocukları anaokulu ve kreşlerde olan kadın personel idari izinli sayılacak.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Tüm ülke Juve'nin hayallerini çalan Galatasaray'ı konuşuyor